Hubble scopre 5 nuovi abitanti del Sistema Solare

Sono stati fotografati per caso, come degli intrusi durante le riprese di un film, cinque nuovi abitanti del Sistema Solare: sono cinque asteroidi piombati nelle inquadrature di Hubble, mentre il telescopio spaziale inquadrava ammassi di galassie distanti miliardi di anni luce.

I cinque nuovi asteroidi si trovano nella fascia compresa tra Marte e Giove, a circa 250 milioni di chilometri dalla Terra, e non erano mai stati osservati prima perché sono poco luminosi. Il telescopio spaziale, gestito da Nasa e Agenzia Spaziale Europea (Esa), li ha immortalati mentre era ‘in servizio’ nell’ambito del progetto Frontier Fields, che utilizza Hubble e gli altri due telescopi spaziali della Nasa, Spitzer e Chandra, per fotografare galassie lontanissime. In questo caso, Hubble stava fotografando l’ammasso Abell 370, che ospita centinaia di galassie ellittiche e a spirale e si trova a circa 4 miliardi di anni luce nella costellazione della Balena.

Per riuscire a fotografare tutte le galassie, Hubble ha dovuto scattare più foto, alla luce visibile e agli infrarossi, in momenti diversi, tenendo l’obiettivo aperto per parecchi minuti, o addirittura ore, in modo da catturare bene la luce di questi oggetti cosmici lontanissimi. Tutte le foto scattate sono state infine assemblate come tessere di un puzzle, per ottenere un’unica immagine dell’ammasso. Ed è a quel punto, che sono spuntati gli asteroidi, che nel momento degli scatti si trovavano per caso nell’obiettivo del telescopio. Gli scatti ricostruiscono il percorso fatto dagli asteroidi. Nell’immagine finale, infatti, questi corpi celesti appaiono come scie luminose.

Per fotografare Abell 370, infatti, Hubble ha osservato l’universo nella direzione in cui comunemente passano gli asteroidi del Sistema Solare. In tutto, nella foto di Hubble compaiono 22 asteroidi, ma di essi solo 5 sono quelli finora sconosciuti.