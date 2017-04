IL DICIASSETTESIMO CONTE di Patrizia Marzocchi alla biblioteca di Stato, giovedì 27 Aprile, alle ore 18.00

Giovedì 27 Aprile 2017 alle ore 18 alla Biblioteca di Stato di San Marino – Palazzo Valloni sarà presentato il libro dal titolo “Il diciassettesimo conte” pubblicato da Edizioni Cento Autori. L’autrice Patrizia Marzocchi parteciperà all’incontro condotto da Paolo Rondelli Direttore degli Istituti Culturali di San Marino.

Ne Il diciassettesimo conte, romanzo giallo finalista del Premio Tedeschi 2013, frutto della floridissima e capacissima fantasia dell’autrice Patrizia Marzocchi, gli appassionati di thriller potranno conoscere Jolanda Marchegiani che ufficialmente è autrice di romanzi rosa, ma in realtà dirige l’agenzia investigativa L’Occhio di Sherlock al posto del cugino Johnny vero autore dei romanzi che si vergogna di firmare.

Jolanda, durante una vacanza in Slovenia, viene avvicinata da Rodolfo che la introduce gradualmente alla storia della sua nobile casata, i Castelli della Torre. L’uomo sospetta che la recente morte del figlio di un noto ginecologo romano, avvenuta nella villa di famiglia, non sia da addebitare a un semplice arresto cardiaco, ma a una mano assassina. Ne è convinto anche il commissario Tommaso Pedroni, amico di Jolanda, che vuole usare Rodolfo e l’investigatrice come talpe, per violare l’omertà dei Castelli della Torre. Le indagini sveleranno un segreto inquietante che si cela nel passato. Una vicenda così drammatica da gettare un’ombra sulla discendenza della famiglia e spingere qualcuno a uccidere ripetutamente.

Come in ogni thriller d’autore, la trama è ricca d’intrecci e colpi di scena, complessa e sviante, vivace quanto basta per non risultare mai monotona e scontata, la lettura risulta quindi piacevole, intrigante e anche molto interessante. La storia, imbastita magistralmente dall’autrice, è stata creata con un lavoro sviluppato su due piani, quello materiale e quello psicologico, che per lungo tratto procedono paralleli fino ad arrivare all’auspicata, e quasi temuta, fusione finale. Tutti i personaggi sono stati costruiti con una propria e originale caratteristica che li distingue e, al momento opportuno, li fa emergere sugli altri. Al Diciassettesimo conte romanzo in grado di incollare il lettore alle sue pagine, spetta di diritto un posto nel panorama italiano del genere giallo.

Patrizia Marzocchi è nata a San Pietro in Casale, provincia di Bologna. Si laurea in Pedagogia all’Università di Bologna e consegue il diploma in giornalismo presso Università di Ferrara. Attualmente insegna Lettere nella scuola media e ama profondamente il proprio lavoro.

L’incontro è libero e gratuito. Per informazioni: Biblioteca di Stato e Beni Librari di San Marino – Contrada Omerelli, 13 – Palazzo Valloni – tel. 0549/882248; mail bibliotecadistato@pa.sm; sito: www.bibliotecadistato.sm