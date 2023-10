IL GENERALE MASSIMO ZUCCHER INCONTRA I CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Bologna: Nella mattina del 17 ottobre 2023, il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Massimo Zuccher, ha incontrato i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna. L’alto Ufficiale è stato ricevuto dal Colonnello Ettore Bramato nella Sala Virgo Fidelis della Caserma “Luciano Manara” di via dei Bersaglieri, unitamente a una rappresentanza di Carabinieri del Comando Provinciale. Durante l’incontro, il Generale Zuccher ha ringraziato i Carabinieri per il lavoro svolto con impegno e professionalità e nella circostanza, ha conferito sei ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento, come previsto dall’art. 1462 del Codice Ordinamento Militare: cinque encomi ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna per il contributo decisivo a un’attività d’indagine finalizzata all’individuazione in Italia e all’estero, dei responsabili dell’omicidio di un giovane extracomunitario e un elogio a un Carabiniere della Stazione Bologna per il lavoro svolto con professionalità costante e dedizione alle attività di polizia giudiziaria del proprio reparto, assicurando alla Giustizia numerosi malviventi.

