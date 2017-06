“Il Pd ha vinto ai ballottaggi”. Renzi nega la sconfitta, il web lo deride

Renzi nega la sconfitta. E posta un grafico: “67 Comuni al centrosinistra e 59 al centrodestra”. Ma la rete lo sommerge di prese in giro.

Il verdetto è unanime: il centrosinistra non ha solo perso, è completamente andato a picco.

La débâcle è stata ovunque: in roccaforti rosse, come Genova, La Spezia e Sesto San Giovanni, e in città importanti come Catanzaro, Pistoia, Lucca, Gorizia, Piacenza e Lodi. “Le elezioni sono andate male, abbiamo perso – ha commentato il capogruppo Pd alla Camera, Ettore Rosato – non ci inscriviamo alla lista di chi vince sempre. La destra ha vinto e il M5s si dimostra influente nella capacità di spostare il risultato, non di aggregare i consensi” . Ma non per tutti è andata così male. Matteo Renzi, per esempio, non solo è convinto che sarebbe potuta “andare meglio” , ma ci tiene addirittura a sottolineare che “i Comuni sopra i 15mila abitanti” sono andati “67 al centrosinistra e 59 al centrodestra” . Insomma, il Pd ha vinto. Un’affermazione che ha scatenato le prese in giro di tutta la rete.

“Una partita che si chiude 67-59 per il centrosinistra contro il centrodestra“ . È la lettura delle amministrative, l’indomani dei ballottaggi, secondo il grafico “a torta” proposto da Youtrend e immediatamente postato da Renzi su Twitter come “giudizio sulle amministrative” . Nel grafico riproposto dal segretario dem il Movimento 5 Stelle chiuderebbe i ballottaggi con otto Comuni, i centristi con due, le liste civiche con venti e la sinistra con due. “I risultati delle amministrative 2017 sono a macchia di leopardo. Come accade quasi sempre per le amministrative” , analizza Renzi spiegando che “nel numero totale di sindaci vinti siamo avanti noi del Pd, ma poteva andare meglio: il risultato complessivo non è granché” . “Ci fanno male – prosegue – alcune sconfitte, a cominciare da Genova e l’Aquila ma siamo felici delle affermazioni di Sergio a Padova, di Rinaldo a Taranto, di Carlo a Lecce. Ma più in generale da Ermanno a Cernusco sul Naviglio fino a Francesca a Sciacca, da Marco a Mira fino a Tommaso a Molfetta tutta Italia vede risultati belli e sorprendenti di alcuni dei nostri” . Per Renzi, insomma, ci sarebbero “luci e ombre in tutte le altre zone” . Ma (per lui) soprattutto luci.

La verità è, però, un’altra. E così c’è chi gliela fa notare. Nel complesso il Pd passa dal governare 93 Comuni ad appena 56. Il centrodestra, invece, passa da 34 a 46. Il tutto senza contare le liste civiche. I numeri, poi, non dicono un’altra realtà. E cioè che Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia sono andati a vincere nei feudi rossi. Sui social, però, non è passata inosservata l’ostinazione di Renzi. E ovviamente sono fioccate le prese in giro. “Matteo, è tutto a posto, va tutto bene – scrive Angelo – tu comanderai il mondo e lo salverai. Ora dormi però, dai, fai la nanna” . “A Mattè, forse qualcuno su Twitter lo riesci pure ancora a cojonà – cinguetta Antonio – ma alla direzione del Pd so’ cazzi tua” . E c’è poi chi torna a postare la foto di Renzi e Orfini presi a giocare alla PlayStation: “È bello immaginarli così, mentre il loro partito affonda” . “Certo, certo – scherza un altro – si corichi sul lettino e mi racconti di quando era negli scout…” .