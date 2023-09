Il Presidente della Repubblica Mattarella in visita a Forlì. Il Sindaco Zattini: “grazie Presidente. La Romagna ferita riparte anche da qui”

Forlì, 18 settembre. “L’ennesima ferita a un territorio già martoriato dall’alluvione”. Queste le prime parole del Presidente Mattarella lungo i corridoi del Saffi Alberti pochi minuti dopo il suo arrivo a Forlì.

Il Presidente, accompagnato dal Ministro Valditara, dalla Vicepresidente della Regione, Irene Priolo, dal Presidente della Provincia Enzo Lattuca, dal Sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini e dal Dirigente Scolastico Giovanni Maria Ghidetti ha visitato i laboratori dell’istituto superiore per poi fare il suo ingresso nel cortile interno dove per la 23esima edizione di “Tutti a Scuola” sono state allestite più di mille sedute.

“Il Presidente Mattarella – afferma il Sindaco Zattini – con questa visita, dimostra ancora una volta grande sensibilità e attenzione per il nostro territorio. Dopo l’alluvione, e a poche ore dalla forte scossa di terremoto che ha colpito anche la Romagna, torna per trasmettere un grande segnale di vicinanza e di sostengo concreto alla nostra comunità. I ragazzi e i docenti hanno bisogno delle sue parole incoraggianti, del suo messaggio di conforto e speranza per l’avvio del prossimo anno scolastico. Gli diamo il benvenuto in una terra che per sua natura è solidale e vicina al prossimo, improntata al valore di comunità che è proprio del nostro Presidente”.