IMOLA. ESEGUITA DAI CARABINIERI UNA MISURA CAUTELARE PER ATTI PERSECUTORI NEI CONFRONTI DI UN 50ENNE ITALIANO.

Imola (BO): I Carabinieri della Stazione di Imola hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di un 50enne italiano, indagato per atti persecutori, poiché con condotte reiterate, minacciava e molestava l’ex compagna, un’italiana sulla quarantina. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna che ha coordinato le indagini, a seguito dei fatti accaduti a capodanno, quando la donna ha chiesto aiuto ai Carabinieri perché spaventata dall’ex compagno che, rifiutandosi di accettare la fine della relazione sentimentale, avvenuta tre anni fa, si era posizionato sotto casa, minacciandola e suonando insistentemente al citofono. La persona offesa ha riferito ai Carabinieri che in passato era già stata oggetto di minacce, ma soltanto di recente l’ex compagno aveva iniziato a pedinarla, fotografarla e spaventarla con frasi del tipo: “Farai una brutta fine…Finirete al telegiornale…”, con ovvio riferimento ai recenti fatti di cronaca. Una tempesta emotiva di atti persecutori che hanno portato la donna a cambiare le abitudini di vita, guardandosi continuamente le spalle e a vivere nell’ansia, temendo per la propria incolumità e per quella dei suoi cari. Rintracciato dai Carabinieri, il 50enne, un artigiano con precedenti di polizia, è stato sottoposto alla misura cautelare del Giudice: il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.