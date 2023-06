In conclusione gli stage per i ragazzi del Liceo Economico di San Marino

Sta volgendo al termine l’esperienza di stage per i ragazzi di quarta dell’Indirizzo Economico Aziendale della Scuola Superiore di San Marino, un progetto formativo “scuola-lavoro” che prevede un periodo di sospensione delle lezioni in classe per consentire a ragazzi e ragazze di mettere in pratica ciò che hanno appreso durante l’anno scolastico e quindi di verificare le proprie conoscenze nel settore, le loro abilità e competenze in ambito amministrativo e finanziario.

Lo stage in azienda è sempre monitorato dal tutor scolastico e dal tutor aziendale ed ha lo scopo di far conoscere agli studenti il mondo del lavoro e le sue regole, gli sbocchi lavorativi ed i ruoli professionali ed infine, non meno importante, confermare se la strada che hanno deciso di intraprendere potrà portarli ad un inserimento lavorativo post-diploma e/o al proseguimento degli studi universitari nello stesso ambito giuridico-economico o in altre specializzazioni.

L’esperienza scuola-lavoro inizia già a partire dal terzo anno del Liceo Economico Aziendale con l’inserimento presso gli uffici pubblici e le aziende del settore pubblico allargato, per poi passare, al quarto anno a vivere l’esperienza presso le aziende private industriali, commerciali, di servizi e gli istituti di credito del territorio.

“L’attività di stage è uno dei punti di forza dell’esperienza scolastica dei ragazzi del Liceo Economico e ha lo scopo di qualificare e fornire elementi formativi che creino un forte legame tra la scuola e il lavoro, non trascurando l’importante sinergia con il territorio – affermano le docenti dell’area economica giuridica. Proprio per tale motivo ci teniamo a ringraziare tutti i dirigenti degli uffici ed Aziende pubbliche, delle Associazioni di Categoria e dei Sindacati, tutti i responsabili ed i collaboratori delle aziende coinvolte… senza il loro supporto non sarebbe possibile tale progetto così altamente qualificante per la scuola”.

La scuola è già al lavoro per il prossimo anno scolastico, infatti le adesioni al progetto scuola-lavoro da parte delle aziende sono state molto numerose e tali da dare agli studenti delle prossime classi quarte già una ampia offerta su dove poter svolgere lo stage.

Nel ribadire il ringraziamento rivolto alle aziende, agli uffici, all’Università di San Marino e a tutte le organizzazioni ed enti che collaborano a vario titolo con il Liceo Economico Aziendale, ci si augura che tali sodalizi possano proseguire e crescere dando ai ragazzi, agli studenti sempre più la possibilità di crescere e di poter diventare professionisti e cittadini consapevoli.

In elenco gli uffici pubblici e le aziende del settore pubblico, le aziende private e istituti di credito coinvolti nel progetto per il corrente anno scolastico :