Questa mattina alle 9 circa, in modo accidentale, è divampato un incendio al secondo piano di un piccolo condominio in Via Baronzio all’angolo con via Mariotti a Rimini.

Una donna di 62 anni è stata portata al Centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena con l’elisoccorso. Subito è scattato l’allarme e sono intervenuti i Vigili del fuoco. Sembrano che le fiamme siano divampate accidentalmente.