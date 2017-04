Iniziativa organizzata dal Servizio di Protezione Civile e la Direzione della Scuola Elementare

Dalla collaborazione fra il Servizio di Protezione Civile e la Direzione della Scuola Elementare nasce un evento formativo dedicato alle tematiche della Protezione Civile, organizzato per venerdì 21 Aprile presso la scuola Elementare di Faetano, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte dei plessi scolastici di Faetano e Dogana.

L’esperienza formativa sarà condotta dall’Associazione di Volontariato di Protezione Civile Valle del Parecchia.

La mattinata prevede una prima parte conoscitiva ed una seconda parte da svolgersi all’aperto nella quale gli alunni potranno prendere coscienza dei vari rischi di protezione civile (rischio sismico, rischio idrogeologico, rischio incendi) e provare i mezzi e le varie attrezzature assieme ai volontari.

In particolare per la parte teorica si approfondiranno gli aspetti relativi ai compiti e alle funzioni affidate alla Protezione Civile, nonché ai corretti comportamenti da tenere in caso di evento sismico partendo dalla visione del filmato “Civilizzo e il

terremoto “.

Seguirà, nel piazzale antistante la scuola, la parte pratica. Gli alunni suddivisi in gruppi ruoteranno nelle diverse stazioni allestite: rischio sismico, idrogeologico e incendio.

All’evento parteciperà anche l’Associazione Unità Cinofile da Soccorso di San Marino che proporrà una serie di attività da svolgere con gli alunni.

L’iniziativa, da interpretare come progetto pilota da proporre nelle altre realtà scolastiche, si inserisce in una proposta didattica generale programmata dal Servizio di Protezione Civile e dalla Scuola, con lo scopo di favorire una maggiore sensibilità e attenzione verso i temi della salvaguardia del territorio e dell’ambiente, che, col tempo, potrà crescere e divenire una matura resilienza, aumentando la capacità di agire come una vera e propria comunità.

In quest’ottica è stato avviato anche il progetto “Cento anni dopo: progetto Appennino Settentrionale” realizzato dall”Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nell’ambito del progetto Edurisk, rivolto ai docenti e quindi agli

alunni delle Scuole Elementari, Medie e Superiori, finalizzato a diffondere, oltre alla cultura della prevenzione, anche l’assimilazione di comportamenti consapevoli e corretti in caso di emergenza.

Il Servizio Protezione Civile esprime un sentito ringraziamento ai volontari dell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile Valle del Parecchia e dell’Associazione Unità Cinofile da Soccorso di San Marino.