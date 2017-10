Insultava la Repubblica di San Marino sul web, irrompe la Gendarmeria e gli trova 7,09 grammi di marijuana. A processo Steven Busignani per detenzione di sostanze stupefacenti

Steven Busignani aveva scritto, nel giugno 2017, in post su Facebook: ”Non capisco chi si ostina a difendere quella vergogna di paese. San Marino e tutto ciò che contiene fa letteralmente cagare’‘ poi, dopo questi insulti la Gendarmeria va a trovarlo nella sua abitazione e inaspettatamente trova 7,09 grammi di Marijuana.

E lui ancora su Facebook: ”Sono un artista volevo provocare, ma il maresciallo ce l’ha con me! Ha un accanimento nei miei confronti”

ma sul web non la racconta proprio tutta… intanto dopo essere stato rinviato a giudizio il 17 ottobre 2017 dal Commissario Inquirente, il 18 gennaio 2018 alle ore 15,00 dovrà comparire in aula di fronte al Commissario della Legge avv. Roberto Battaglino per rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Sarà difeso dall’avv. Antonietta Pari, e come testimone sarà escusso il Maresciallo maggiore della Gendarmeria Flavio Giorgetti.