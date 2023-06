INVASIONE DI EDIFICI: 4 MINORENNI DENUNCIATI DAI CARABINIERI

Fontanelice (BO): I Carabinieri della Stazione di Fontanelice hanno denunciato tre 15enni e un 16enne, tutti italiani, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, per concorso in invasione di terreni. La denuncia è scaturita al termine di un’indagine avviata a fine marzo, quando i Carabinieri sono intervenuti presso l’ex piscina “Conca Verde”, perché erano stati notati quattro ragazzini che si aggiravano abusivamente all’interno, in una zona, inibita al pubblico, che già in passato era stata oggetto di atti vandalici da parte di ignoti. All’arrivo dei Carabinieri, due 15enni erano ancora in zona, mentre gli altri si erano già allontanati. Altri due, un 15enne e un 16enne, sono stati identificati poco dopo. I quattro minorenni sono anche sospettati del furto di una colonnina blindata per le offerte che era stata rubata lo scorso mese di marzo dalla Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo situata nelle vicinanze, poi ritrovata dai Carabinieri, priva del contenuto, il 24 aprile scorso nella boscaglia adiacente la Chiesa.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna