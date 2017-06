LA NOTTE ROSA DEI PARCHI ACQUATICI SULLA RIVIERA ROMAGNOLA

OLTREMARE – Blue e Golia compiono gli anni e li festeggeranno nella Laguna dei Delfini più grande e bella d’Europa. Blue, 20 anni, è la delfina della specie Tursiops truncatus, mammina del piccolo Taras, il beniamino della Laguna: verrà festeggiata, in compagnia di pubblico e addestratori alle 11.30 poco prima di “Dream, lo spettacolo della natura”, il nuovo appuntamento con la fantasia, il gioco e la socialità dei delfini. Doppio compleanno, doppia festa: nel pomeriggio sarà la volta di Golia (di anni ne compie 23), uno dei tursiopi maschi. Anche per lui una favolosa torta a base di sardine, che il festeggiato farà probabilmente sparire in pochi morsi, fra gli applausi del pubblico. Imperdibile “Firefly”, il nuovo musical in programma nell’Oltremare Theatre, alle 15.30. Oltremare è aperto dalle 10 alle 18.

ACQUARIO DI CATTOLICA – Orario prolungato fino alle 23.30 (chiusura casse alle 21.30) per l’Acquario più grande dell’Adriatico che nel nuovo percorso Blu propone tanta interazione e sorprese, a cominciare dall’enorme bocca di squalo – fitta di denti – da attraversare per accedere alle vasche e al mondo dei fondali marini. Comprendere cosa mangiano, come respirano e come stanno a galla gli squali non è mai stato più stimolante, in un divertente gioco di punti interattivi da esplorare e provare. Nel percorso “Sulle orme dei Pinguini Imperatore” i bimbi giocano a fare i “pinguini” e imparano in modo divertente come difendere l’uovo dai pericoli. Imperdibili, durante la giornata, i momenti di cibatura di squali, lontre, razze e trigoni viola, che si possono anche accarezzare nella grande vasca tattile. L’Aquario apre alle 10.

ITALIA IN MINIATURA – La novità dei segnalini interattivi con il quiz su geografia, cultura e architettura italiana a portata di… pulsante nel percorso miniature, i curiosi personaggi storici che animano il parco con stornelli e canti della tradizione sono le novità che Italia in Miniatura svela per la Notte Rosa. A Italia in Miniatura non ci sono orari da segnarsi fuorché due: quello della 15 con The Science Show, dove la scienza dà spettacolo. Italia in Miniatura è aperto dalle 9.30 alle 18.30.