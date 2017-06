Ti sei perso il Consiglio Grande e Generale? RETE e MDSI ti aspettano alla serata post Consiglio per parlare degli ultimi atti messi in scena dal governo sul sistema bancario. Dalle nomine inopportune alla liquidazione di Asset… un paese in balia di Banca Centrale si domanda quale sarà il proprio futuro. In parte lo sappiamo già perché è in arrivo l’hub finanziario. Non sapete che cos’è? Ne parliamo giovedì 29 giugno ore 21:00 all’Anfiteatro dietro il Cinema Turismo (San Marino Città).