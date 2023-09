Le auto storiche del Gran Premio Nuvolari sfilano a Rimini. Il percorso e le modifiche alla viabilità

Ai blocchi di partenza la 33esima edizione della manifestazione automobilistica di regolarità di riferimento a livello internazionale che celebra ogni anno il mitico Tazio Nuvolari.

Quasi 300 auto d’epoca partecipano anche quest’anno al Gran Premio che si svolge dal 14 al 17 settembre con partenza e arrivo a Mantova, città natale del campione.

Le auto storiche, costruite fra 1919 e 1976 e provenienti da tutto il mondo, sono impegnate in un percorso di oltre 1000 km tra le bellezze d’Italia e i suoi centri storici più suggestivi. Fra questi non poteva mancare la città di Fellini, dove nel week-end le auto sfileranno in centro storico e rimarranno in mostra la sera in piazzale Fellini, a due passi dal mare e del Grand Hotel.

Il passaggio del Gran Premio Nuvolari interesserà la città di Rimini nelle giornate di venerdì 15 settembre con l’arrivo delle vetture in piazzale Fellini in tarda serata. Sabato 16 settembre, la seconda tappa partirà da piazzale Fellini alle ore 7 e vedrà un percorso nuovo da Rimini verso le Marche, l’Umbria e la Toscana. La Repubblica di San Marino accoglierà la manifestazione con l’ultimo gruppo di prove cronometrate della giornata e il controllo a timbro in Piazza della Libertà, sulla sommità del Monte Titano. L’arrivo è previsto a Rimini, in Piazza Tre Martiri alle ore 18.30. Il tradizionale Gala Dinner in onore di Tazio Nuvolari chiuderà la serata, all’interno della meravigliosa cornice felliniana del Grand Hotel di Rimini, mentre le auto rimarranno esposte in piazzale Fellini. Infine, domenica 17 settembre la partenza è prevista alle ore 7 da piazzale Fellini per la terza e ultima tappa in cui gli equipaggi faranno ritorno a Mantova, passando per l’Autodromo di Formula 1 Enzo e Dino Ferrari, a Imola.

La manifestazione, organizzata da Mantova Corse, si svolge nel rispetto delle normative F.I.A, F.I.V.A., A.C.I. Sport ed A.S.I. con una attenzione ai protocolli di sicurezza varati dalle federazioni sportive nazionali ed internazionali.

Tutte le informazioni su www.gpnuvolari.it

> Le modifiche alla circolazione

Nelle giornate del 15, 16 e 17 settembre per permettere il passaggio e la sosta delle auto e in generale lo svolgimento della manifestazione “Gran Premio Nuvolari 2023”, il Comune di Rimini regolamenta come segue la circolazione in centro storico e sul Lungomare Tintori in corrispondenza della Rotonda del Grand Hotel.

CENTRO STORICO

In particolare nella giornata di sabato 16 settembre, affinché i veicoli partecipanti alla manifestazione possano transitare lungo Corso D’Augusto, nel tratto che va dall’Arco d’Augusto (Largo G. Cesare) a Piazza Tre Martiri, in senso contrario a quello consueto di marcia, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 circa, è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare del Corso d’Augusto, nel tratto suddetto e il divieto di sosta con rimozione coatta. La Piazza Tre Martiri sarà invece chiusa al traffico dalle ore 17.00 alle ore 21.30.

Le vie traverse, lato mare e monte, conducenti a questo tratto di Corso D’Augusto e a Piazza Tre Martiri, diventeranno pertanto ‘strade senza uscita’ su cui sarà consentito il doppio senso di circolazione ai soli veicoli autorizzati (i mezzi dei residenti e veicoli diretti alle attività ricettive ivi poste se autorizzati, mezzi di soccorso e di polizia).

Nel tratto interessato del Corso d’Augusto e in piazza Tre Martiri, negli orari di chiusura totale temporanea al traffico veicolare, è consentito unicamente il transito dei mezzi partecipanti alla manifestazione “Gran Premio Nuvolari”, che transiteranno lungo il percorso delimitato da transenne. In particolare, in piazza Tre Martiri il transito pedonale è consentito solo nelle aree esterne all’area interessata dal passaggio della manifestazione e/o dalla sosta dei mezzi partecipanti all’evento.

I mezzi del trasporto pubblico ed il trenino, qualora transitanti all’interno delle aree soggette a chiusura totale temporanea al traffico veicolare, effettueranno temporanee deviazioni di percorso, con l’istituzione di eventuali fermate provvisorie.

ROTONDA DEL GRAND HOTEL

Dalle ore 18.00 di venerdì 15 settembre alle ore 9.00 di sabato 16 e dalle ore 18.00 del 16 settembre alle ore 9.00 di domenica 17 è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sulla corsia lato monte della Rotonda Grand Hotel.