Le Donne di Navacchia alla Rocca Malatestiana di Verucchio Giovedì 6 luglio ingresso gratuito e vernissage alla presenza dell’artista

Verucchio. Giovedì 6 luglio alle ore 17 alla Rocca Malatestiana di Verucchio inaugura “Dall’Antico all’attualità. Donne remote e presenti”, mostra personale dello scultore e pittore cesenate Luciano Navacchia. L’artista presenterà le sue Donne al vernissage, a ingresso gratuito, a cui seguirà aperitivo a base di prodotti tipici.

Le opere di Navacchia danno vita alle stanze della Rocca raccontando la storia di un artista locale, attivo dalla fine degli anni ’60, da sempre interessato alle tecniche artistiche più diverse, affascinato dalla figura femminile e focalizzato sul ruolo e lo studio del passato per poter accedere e comprendere il presente.

In esposizione nelle sale del Mastio 19 sculture realizzate attraverso l’assemblaggio di metalli di riutilizzo, esposte sia all’interno che all’esterno della Rocca, e una decina di opere pittoriche giovanili tra cui soggetti femminili, nature morte e paesaggi. Figure femminili solenni, ideali e simboliche, appartenenti a civiltà perdute, in grado di ricondurre la memoria non solo ai popoli dell’Africa e dell’Egitto ma anche alla figura della donna villanoviana, vissuta a Verucchio tra il IX e VII secolo a.C., una donna dagli abiti splendidi e dai gioielli maestosi, con un’identità forte e un ruolo importante all’interno della società. Una donna simbolo.

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20, fino al 24 settembre.

Per informazioni 0541 670280 [email protected]