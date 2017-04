Le Pen: “Ora reintegrare le frontiere ed espellere i segnalati da 007”

Marine Le Pen torna a chiedere “il ripristino delle frontiere e l’espulsione immediata degli schedati stranieri con la lettera S”.

In una dichiarazione dal suo quartier generale, la candidata del Fn alle presidenziali ha invocato “la fine del lassismo giudiziario” e “nuove regole restrittive in materia di immigrazione, asilo e di cittadinanza”.

“Una guerra – ha proseguito Marine Le Pen – asimmetrica, rivoluzionaria per sottometterci ad un’altra potenza, una potenza assassina. Questa guerra non possiamo permetterci di perderla”. Le Pen ha poi chiesto ai francesi di essere uniti “senza se e senza ma”, unità “nella compassione ma anche nella lucidità”. “Dobbiamo rinunciare all’ingenuità, all’innocenza, al lassismo. Il nostro popolo si è sempre opposto alla barbarie”. Le Pen ha poi sostenuto con forza che “l’ideologia islamista non deve aver diritto di cittadinanza in Francia” e ha elencato una serie di misure da adottare, dalla chiusura delle moschee islamiste alla stretta applicazione del principio di laicità “in conformità con i principi repubblicani” a restrizioni su immigrazione, asilo politico e cittadinanza. “Il terrorismo – ha detto – deve essere combattuto con tutti i mezzi. Vinceremo questa guerra solo se porremo fine al lassismo che ha permesso a questo criminale di compiere un ennesimo attentato ieri sera”.