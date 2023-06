LIBERTÀ SANMARINO23 … di Luciano Zanotti

Torneo della Libertà.. appunto. La Libertà.. Libertà di arrivare quando si vuole.. Libertà di tirare come ti pare.. Libertà di vestirti come ti pare.. Libertà di non ascoltare il maestro d’arco… Libertà di fare come ti pare… Libertà di criticare.. di non riconoscere… di denigrare.. questa non è Libertà. È poca educazione. Forse non più di 10. La Libertà invece la costruiscono quelli che propongono,sostengono,inventano si distruggono.. sono tolleranti. Disposti al dialogo.. disposti a mettersi in gioco.. disposti a mettere il tutto rispetto al particolare.. di interporre il bel gioco . Il bel stare.. il bell’essere invece del mero è triste interesse personale.. vincere la medaglietta.. farsi sborone.. dire cose scontate.. è sono stati almeno 440

E ora alcuni numeri

Partecipanti arceri 305 da 15 regioni italiane

Gruppi animazione 4. Tosti..

Persone animazione 80

Accompagnatori soggiornanti 150

Grazie ai gruppi di Todi.. Montevarchi..Jesi..Tamburini cerna

Piazzole 20. Da 15 arceri cadauna

Km percorsi 7

Ore gara 6

Persone da più lontano. UNGHERIA

compagnia più numerosa Montopoli

Vengani zero

Intolleranti allergie 7

Sacchi immondizia indifferenziata 11

Costo di una giornata di gara 15.000 eu.

Contributo statale 4000 euro

Introito iscrizioni 5000 scarsi

Soldi investiti dalla compagnia ogni anno 4000 eu

Persone del direttivo Lam partecipanti 4

Persone che hanno lavorato alla manifestazione 50 in giornata

Mesi per la preparazione evento 2

Ore lavoro sul collare fatto a mano dall’orafo Andrea Filippucci. 80

Valore del collare stimato. 1200 euro

Servizi televisivi 2 rtv

Giornalisti e operatori 2

Post social 85

Copertura visibilità 50.000 persone

Durata 6 giorni

Foto..stimate 3000

Collari consegnati negli anni 12

Enti coinvolti e che hanno collaborato.. segreteria di stato al turismo della Rep.di San Marino. Ufficio del turismo. Ugraa verde pubblico.. azienda elettrica aass. Azienda produzione e servizi .. giunta di castello di città.. Catering Raschi. CARISP. RTV Televisione di stato.

Probabilmente l’evento Torneo arco storico fra i più grandi a livello italiano.

Durata negli anni. Dal 2001. 22anni

LA LIBERTÀ .. È ANCHE LA LIBERTA DI FARLO IN LIBERTÀ.

ringrazio a nome mio e di tutti coloro che rappresento a livello storico.. culturale sportivo.. sociale.. ,

coloro che sono intervenuti a questa ennesima edizione. A tutti dico un immenso grazie.. anche a coloro che con le loro critiche costruttive hanno dato i giusti imput. Per migliorare. Ringrazio i vari rappresentanti delle federazioni ospiti. Tra tutte fiarc, Lias,Fidasc, e i molti Fitast. Ringrazio il segretario Fiarc e la gentile signora. Nostri ospiti graditi. Ringrazio gli amici della Fitarco. Ringrazio in rappresentanza i direttivi lunghi archi e cerna. Ringrazio per il sostegno Cast. Laser per la logistica.

Infine ringrazio la Lam e il suo presidente Owen che sostiene e fornisce il regolamento per far valere il torneo come campionato assoluto singolo arcere. Ininterrottamente tenutosi a San Marino dal 2006. Mi pare.

Mi ringrazio da solo per aver avuto la brillante idea di questo torneo …e del nome che ho scelto.. TORNEO DELLA LIBERTÀ.. da tenersi nell’antica REPUBBLICA DI SAN MARINO. LIBERA DAL 301.

Vi racconto un fatto .. per finire

..Nel 1293 a dei sammarinesi durante un processo chiesero… cosa intendete voi per libertà? E loro risposero.. NEMINI TENERI.. cioè. . Non dipendere da nessuno..

Era il 1293.. e loro erano solo 900 contadini arroccati su un monte. Con zappe forche e balestre… e qualche arco. Poveri ma Liberi..

Luciano Zanotti

https://www.facebook.com/luciano.zanotti2