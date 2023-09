L’Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative I.I.S.A.- San Marino ha incontrato il Sds Berti

Venerdì 8 settembre 2023 la delegazione della Sezione Nazionale dell’Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative I.I.S.A.- San Marino – è stata ricevuta dal Segretario di Stato per gli Affari Interni e la Funzione Pubblica, Avv. Gian Nicola Berti. La Sezionale Nazionale dell’Istituto Internazionale di Scienze Amministrative IISA, organo impegnato, fin dalla sua costituzione, a contribuire allo sviluppo di progetti, studi, ricerche ed esperienze volti a migliorare la conoscenza e la pratica dell’amministrazione, ha posto al centro dell’incontro il tema del ruolo della dirigenza pubblica e il miglioramento dei servizi pubblici. In questo ambito ha sottolineato che, di fronte agli importanti obiettivi di politica nazionale e di sviluppo alla luce dell’Accordo di Associazione Europea, è quanto mai inevitabile la creazione di una classe dirigente pubblica sammarinese, che garantisca la continuità all’azione amministrativa; ciò nella consapevolezza che la Pubblica Amministrazione nella prospettiva delle future sfide non potrebbe reggersi secondo gli attuali criteri di discontinuità nei rapporti di lavoro e di funzione. La Delegazione I.I.S.A. ha altresì chiesto di superare l’attuale discontinuità con la prosecuzione dei rapporti giuridici per i dirigenti professionali e per coloro che intendono entrare nella struttura pubblica, prevedendo l’innovativo sistema di selezione del corso-concorso. È stato inoltre affrontato il tema della formazione continua nel settore pubblico. La delegazione ha poi salutato il Segretario Berti con l’impegno di rimanere a piena disposizione, attraverso le competenze e la lunga esperienza dei propri iscritti, a partecipare a gruppi di lavoro sui vari temi che si vorranno trattare per lo sviluppo delle scienze amministrative.

IL DIRETTIVO IISA