L’ITALIAN SPEED FESTIVAL NEL WEEKEND A MISANO WORLD CIRCUIT

Circuito e paddock aperti gratuitamente a tutti per essere protagonisti tra gare, sessioni di guida in pista, mostre inedite e incontri

Misano World Circuit, 19 ottobre 2023 – Sabato e domenica Misano World Circuit apre le porte del circuito e del paddock per l’Italian Speed Festival che include, tra i tanti eventi, la finale di campionato di Alfa Revival Cup e i Track Day della Cavallino Classic Cup.

Tante le esperienze che si potranno vivere nell’evento gratuito pensato e costruito per essere una festa per tutti.

Chi vorrà, potrà accedere a sessioni di guida in pista di 25 minuti, con la propria vettura, da competizione o di normale uso stradale nei rispettivi turni (per opzionare il o i propri slot, sabato o domenica, basta visitare il sito Canossa).

Il pubblico avrà la possibilità di premiare la Ferrari vincitrice del Concorso d’Eleganza dedicato ai modelli da competizione del Cavallino Rampante, con una modalità di votazione davvero originale.

Nella due giorni a Misano World Circuit sarà presentata l’inedita mostra di poster dedicati ai Gran Premi “Da sempre, per sempre, Ferrari, scintilla e storia della Formula 1”. Al centro dell’esposizione la scocca della celebre Ferrari P4 vincitrice a Daytona nel 1967.

Per celebrare la vittoria a Le Mans 2023, nella sala dove si terrà la mostra dei trenta inediti poster realizzati da artisti e designer, concessi dalla Ferrari, sarà esposta anche la scocca della Ferrari 312 P4 del 1967, in dimensione reale, battuta a mano in alluminio dai battilastra di ModenArt che lavorarono da Scaglietti e Fantuzzi negli anni 50 e 60.

All’animazione del paddock con telecronaca diretta dell’intero evento su maxischermi e conferenze e incontri nel Teatro della passione, si aggiungerà, come detto, una intensa attività in pista: Cavallino Classic Cup, la gara decisiva dell’Alfa Revival Cup e della Youngtimer Cup. E non è finita: per preparare alla pista giovanissimi, nel retro-box le gare super ecologiche di Kart Pedal, con partenza stile vecchia Le Mans, batterie eliminatorie e finali. Due Classi: Junior, da 5 a 8 anni e Senior, da 9 a 12. Iscrizioni sul posto.

Per ogni richiesta di informazione e per partecipare: [email protected].

Comunicato Stampa