Lotta, Pesi, Judo e DA. Trofeo di Primavera della Repubblica di San Marino Domenica 23 aprile 2017 – Palestra di Acquaviva

Trofeo di Primavera della Repubblica di San Marino

Domenica 23 aprile 2017 – Palestra di Acquaviva (R.S.M.) via della Margherita

Gara Senior a squadre miste composte da 5 elementi

3 maschi con le categorie di peso -66, -81 e -90

2 femmine per le categorie -63 e -78

Ore 9 – 9,30 operazione di peso atleti.

Ore 10 inizio dei combattimenti.

La nazionale sammarinese di Judo, in preparazione ai Giochi di “San Marino 2017”, incontrerà una rappresentativa dell’Emilia Romagna, composta da nazionali italiani e guidata dal Maestro Paolo Oleari, già campione italiano, atleta azzurro e vincitore di importanti Grand Prix.

Il tecnico federale Luca Cainero non rischierà Paolo Persoglia, infortunato all’alluce sinistro durante l’ultimo stage con la nazionale russa a Piancavallo; Paolo sarà sostituito nei -90kg dal nazionale sammarinese Giacomo Gennari il cui posto nei -81kg sarà preso dal “prestito” Max Nobili, ottimo atleta dell’Emilia Romagna.

Si perché, in questa manifestazione, organizzata anche per provare la tecnologia di arbitraggio come il “care system” e l’intero impianto, le squadre possono accedere a prestiti da club o comitati regionali italiani.

La giornata sarà anche un ottimo banco di prova per tutti i volontari e dirigenti, sia in previsione dei Giochi che del 5°Torneo Internazionale Femminile che si svolgerà al Multieventi il prossimo 7 ottobre.

L’altro sammarinese in gara sarà il giovanissimo Leonardo Deli, classe 2001, che combatterà nei -66kg. Anche se Leonardo è ancora un “cadetto”, avrà la possibilità di misurarsi con atleti di spessore in una gara importante, propedeutica alla sua crescita tecnica.

In campo femminile la pluridecorata Jessica Zannoni, 4 argenti in altrettante edizioni dei “Giochi dei Piccoli Stati d’Europa”, si cimenterà nella categoria -78kg che sarà anche quella dei prossimi Giochi.

Nei -63kg femminili si cimenterà l’altro prestito Lucrezia Carletti, ottima atleta del “Fazi Judo Club” di Pesaro, diretto dal Maestro Guy Christian Ruelle, nostro arbitro mondiale e che arbitrerà anche a “San Marino 2017”.

La cornice sarà lo splendido impianto di Acquaviva e che sarà teatro delle sfide dei nostri atleti ai prossimi Giochi.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Sammarinese Lotta Pesi Judo e Da, attraverso la Scuola Nazionale Sammarinese Judo, godrà del Patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura con delega allo Sport.

MARINO ANTIMO ZANOTTI

Presidente Lotta, Pesi, Judo e DA della Rep. San Marino