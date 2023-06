Malta 2023. San Marino. Valloni d’oro e Bianchi si prende l’argento nei 1500 stile libero

MALTA 2 giugno 2023. NUOTO – Arianna Valloni e Loris Bianchi dominano a Malta. Dai 1500m stile libero femminile la nuotatrice sammarinese sbaraglia la concorrenza e chiude davanti a tutti con 17’05’’70, conquistando il suo secondo oro. Subito dopo l’argento di Loris Bianchi nella stessa specialità con il crono di 16’03’’49.

Nei 50m rana Giacomo Casadei chiude al sesto posto con il tempo di 29’’67, poi si misura per la prima volta anche nei 400m misti e chiude al sesto posto della classifica con 4’39’’12, stabilendo il record sammarinese di specialità.

Al termine delle gare il tecnico Luca Corsetti esprime tutta la sua felicità: “Sono orgoglioso di questi ragazzi, che ci mettono tantissimo impegno quotidiano per allenarsi e migliorarsi sempre. Abbiamo fatto meglio rispetto ai Giochi in Montenegro e questo era il nostro obiettivo”.

TIRO A SEGNO – A un passo dalla medaglia Agata Riccardi. La tiratrice sammarinese nella finale carabina 10m ad aria compressa parte bene, fino al quattordicesimo tiro che si rivela fatale. L’8,2 di Agata favorisce il sorpasso di Larissa Vanoni, che a quel punto si mantiene sul gradino più basso del podio. Riccardi completa la sua serie con il punteggio di 219,8.

TENNISTAVOLO – Nel primo pomeriggio Ragni batte per 3-0 il monegasco Tiso e successivamente con il ritiro del montenegrino Radulovic, il pongista sammarinese si assicura l’accesso al quarto di finale. Contro il maltese Wetzel vale arriva la sconfitta per 3-0, Ragni traccia un bilancio dei suoi Giochi: “È sicuramente un bilancio positivo per me. Ho avuto contro avversari molto tosti, ma vincere due medaglie è sempre bello e soddisfacente. L’unico rimpianto che ho nel singolo è non aver chiuso il primo set ai quarti quando ero sul 10-9, avrei potuto mettergli più pressione”, ha commentato l’atleta biancazzurro.

VELA – Nella penultima giornata di regate si riprende Lucrezia Luna Ricci, che rimane saldamente al quarto posto della classifica. Più staccate le due maltesi Michela Mifsud, terza, e Lacey Aquilina, seconda.