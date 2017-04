Master Pizza Champion: a Modena vince Pavel Gutul della Spingarda di San Marino

Master Pizza Champion torna a far parlare di sé: dopo le selezioni a Padova, Massa e Bari, il talent show più importante nel panorama della pizza ha fatto tappa a Modena

Fin dalle prime ore della mattina più di 20 pizzaioli professionisti si sono messi in coda davanti alla giuria, pronti per esibire le proprie ricette.

Dopo la degustazione di tutte le pizze sfornate, la giuria si è espressa a vincere la tappa modenese è stato Pavel Gutul, della Repubblica di San Marino, pizzaiolo presso la pizzeria Spingarda. Sarà lui a continuare la competizione il prossimo autunno in televisione, quando tutti i vincitori dei casting si uniranno ai preferiti dal pubblico e ai ripescati dalla giuria tecnica.

La pizza vincitrice nata dalla collaborazione dello Chef Marco Tullio le Donne e Pavel Gutul si chiama Sapori del titano ed è stata farcita con mozzarella, crema di asparagi, mozzarella di bufala, asparagi freschi, carciofi croccanti, aneto, cipollotto fresco e Goletta di San Marino.

Comunicato stampa