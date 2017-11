Meningite, bimba milanese muore a Bergamo

BERGAMO, 3 NOV – Una bimba di sei anni è morta ieri sera per meningite all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. La bambina viveva e frequentava la prima elementare a Rozzano (Milano) ma si trovava in vacanza in val Seriana. E’ stata portata con l’elisoccorso già intubata in ospedale intorno alle 19. E’ andata in arresto cardiaco e i medici hanno tentato a lungo di rianimarla ma è morta intorno alle 20.30. Campioni sono stati inviati al Policlinico di Milano per capire di che ceppo di meningite si tratti.