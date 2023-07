Meteo. Altra fiammata dall’Anticiclone Africano verso domenica 9 luglio

Fra una settimana temperature previste sui +20/+22°C a 850hpa, questo porterebbe le temperature in pianura oltre i +35°C, ne riparleremo.Intanto la settimana trascorrerà variabile con rovesci e temporali praticamente tutti i giorni, maggiore instabilità in #Appennino . Temperature che fino al 7/8 Luglio resteranno in media.