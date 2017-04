Meteo. Freddo invernale

Previsioni meteo per mercoledì. Nuvolosità variabile in tutto il Paese, ma con ampie schiarite al Nord, sulle isole e sulla Toscana. Al mattino precipitazioni sparse lungo il medio Adriatico, nevose oltre 800-1000 m; qualche pioggia anche sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio rovesci isolati nelle zone interne del Centro Sud, più probabili sul Lazio meridionale, sull’Appennino lucano e nel nord della Calabria. Temperature in calo, specie al Centro Sud. Venti moderati settentrionali, a carattere di Foehn nelle Alpi. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità media in tutta Italia.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino rovesci sparsi su Romagna, regioni centrali adriatiche, centro nord della Puglia. Neve fino a 700 m sull’Appennino centrale. Nel pomeriggio ancora rovesci sparsi su Abruzzo e Molise; rovesci isolati al Sud, sul basso Lazio e sulla Sardegna centro meridionale. Venti moderati settentrionali con rinforzi sulle regioni adriatiche. Temperature; in ulteriore lieve calo al Centro Sud e sulle isole, con valori inferiori alla norma. Meteo.it