MISANO. IL SINDACO AMMONISCE “L’OSPITALITA’ NON E’ UN BUSINESS”

“La solidarietà deve essere mostrata senza tornaconto personale”. Questo lo sfogo del Sindaco di Misano contro tutti coloro che cercano di approfittare dell’emergenza profughi. Le sue prerogative non consentono comunque di impedire tali situazioni perchè la competenza spetta alla Prefettura.

Un cittadino voleva addirittura acquistare un albergo per ospitare i migranti. Una struttura da 100 camere che avrebbe indubbiamente generato un elevato ritorno economico. “L’ospitalità non è un business”. Rincara la dose il sindaco che mostra preoccupazione per l’imminente avvio della stagione turistica estiva.

Salvatore Occhiuto