MISANO, ISSATA LA BANDIERA BLU 2023 IN PIAZZALE ROMA

Misano Adriatico, 17 giugno 2023 – La Bandiera Blu 2023 sventola su Misano Adriatico. Il vessillo che la Ong danese Foundation for Environmental Education riconosce alle località che si distinguono per qualità delle acque e per l’elevato standard di sicurezza e servizi, è stato issato questa mattina sul pennone di Piazzale Roma durante una cerimonia che ha visto una grande partecipazione di cittadini e turisti.

Nel suo saluto di apertura il sindaco Fabrizio Piccioni ha sottolineato come l’ottenimento della Bandiera Blu per il 38° anno consecutivo e senza interruzioni rappresenti motivo di grande orgoglio, nonché un risultato collettivo.

“Senza l’impegno delle associazioni di categoria, degli operatori di spiaggia, dei bagnini e dei salvataggi non si raggiungerebbe questo risultato – ha detto il primo cittadino -. La Bandiera Blu, infatti, non riconosce solo la qualità delle acque, ma anche la sicurezza e l’elevato livello dei servizi. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi di poter vantare anche l’unica Bandiera Blu in Regione per l’approdo di Portoverde”.

Il sindaco Piccioni ha inoltre ricordato che il comune di Misano Adriatico può fregiarsi per il quinto anno consecutivo della Bandiera Gialla, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile, sottolineando l’ulteriore incremento delle piste ciclabili a seguito della realizzazione del nuovo lungomare.

Ha infine annunciato che il prossimo 8 luglio ci sarà la consegna materiale della Bandiera Verde, riconoscimento che viene assegnato da 2.903 pediatri italiani e stranieri alle località che rispettano precisi requisiti “family friendly” quali i servizi per le famiglie, la massima sicurezza e l’intrattenimento.

Da parte dell’assessore al demanio Manuela Tonini un doveroso ricordo a due persone che hanno dato molto al turismo misanese: Pasqualina Pala, che per anni è stata presidente del Consorzio dei Salvataggi, così come Giosuè Nanni, uno dei primissimi bagnini del territorio.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico