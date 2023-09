Montalcino e San Marino gemellate al 21° Rallylegend 

Manca davvero poco alla 21esima edizione di Rallylegend, la bella e suggestiva manifestazione motoristica che si svolge ogni anno nella Repubblica di San Marino. Un evento che col passare degli anni ha acquisito una alta rilevanza a livello internazionale, vuoi per il cast di personaggi e piloti presenti, vuoi per le vetture storiche al via che negli anni d’oro del rallismo mondiale ne hanno fatto la storia. Anche quest’anno saranno presenti al via fior di campioni e vetture da leccarsi i baffi per le decine di migliaia di spettatori che dal 12 al 15 Ottobre potranno godersi questo insuperabile spettacolo. Countdown iniziato quindi e molto presto il fuoco alle polveri con interessanti novità a livello di percorso ed una nuova prova speciale che si disputerà al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” nella serata di venerdi 13 ottobre. Come da oltre 12 anni anche quest’anno tra i partecipanti vogliamo evidenziare la presenza di alcuni equipaggi toscani che amano particolarmente Rallylegend. Stiamo parlando della famiglia Fedolfi, sempre presenti con papà Andrea ed il figlio Nicolò a cui lo scorso anno si è aggiunto il figlio/nipote Alessandro, autentici appassionati montalcinesi che anche quest’anno saranno presenti alla gara e con nonno Andrea nelle vesti di direttore sportivo.

A tal riguardo proprio a Montalcino è stato creato il Baietto Racing Team, ovvero una vera e propria squadra corse che ha il compito di avviare giovani rallisti alla pratica rallistica. Questo team che ha nei tecnici Federico Gradassi e Luca Manneco , ottimi preparatori per le vetture, gestite e seguite anche dal bravo Marco Felcini in veste di direttore tecnico. In questa gara sammarinese, il Baietto Team schiererà ben due vetture, una Autobianchi A 112 Abarth affidata appunto ad Alessandro Fedolfi ed una Fiat 127 Abarth affidata ad un altro Montalcinese che si appresta alle gare per la prima volta, ovvero Nicolas Ciacci. Altra inebriante novità sarà la presenza al via del pilota/collezionista di Montalcino, Nicolò Fedolfi, da anni protagonista sul Titano con una delle sue Lancia Delta con cui ha ottenuto anche buoni risultati come il sesto posto assoluto nel 2019 in una gara che vedeva al via autentici specialisti come il compianto Ken Block. Quest’anno Nicolò abbandonato il Team Ru.Ma Motorsport ha iniziato un nuovo percorso allestendo una completamente nuova vettura, sempre Lancia Delta, ma affidandosi all’estrema competenza del team K.Sport di Poggio Torriana nel riminese, dove sotto la qualificata esperienza dello staff di Luca Malatesta si proverà ad allestire nuovi programmi sportivi. Una scelta dettata dai negativi risultati ottenuti negli ultimi due anni. Il debutto della nuova vettura e team avverrà appunto a Rallylegend, per poi proseguire a Novembre con la Halloween Ronde a San Marino ed il Rally del Brunello a Montalcino a metà novembre. Decisamente curiosa invece la scelta delle seconde guide, i copiloti che affiancheranno i tre montalcinesi essendo tutti e tre sammarinesi come il consolidato Livio Ceci con Nicolò, Umberto Bollini con Alessandro e Mularoni Domenico con l’esordiente Nicolas Ciacci; un vero e proprio gemellaggio sportivo quindi tra Montalcino e San Marino. Tutto pronto quindi per questa nuova avventura sportiva. Good Luck