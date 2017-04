Dopo gli autovelox manomessi a Santarcangelo, ora gli spari a Morciano, località Cà Fabbro. Tre fori di proiettile contro la colonnina, forse una vendetta per una multa ricevuta o un semplice atto di vandalismo che inquieta comunque per il gesto violento. Un clima da far west stradale che ha allertato polizia municipale e carabinieri che hanno avviato congiuntamente indagini.

Salvatore Occhiuto