MOTO GP AUSTIN VINCE MARQUEZ. VALENTINO ROSSI 2^ E LEADER DEL MONDIALE

Quinta vittoria per lo spagnolo Marquez nel Gran Premio degli Usa, ad Austin, in Texas. Un circuito particolarmente difficile con vari dossi e un manto stradale bucherellato. “Sembrava di correre su un tracciato di motocross”. Questo il commento di Valentino Rossi secondo nella corsa che ha conquistato la testa della classifica generale. Leader della Moto Gp con punti 56 sull’iberico Vinales. Terzo gradino del podio per Pedrosa, settimo Iannone nuovo amore di Belen Rodriguez. Prossima gara il 7 marzo in Spagna sulla pista di Jerez.

Salvatore Occhiuto