NOTTE ROSA NEI PARCHI COSTA DELLA ROMAGNA. PINK FLUID, PINK INCLUSIVITA’ 

ALL’AQUAFAN ‘LOVE IS LOVE’ L’EVENTO URBAN CON ARTISTI INTERNAZIONALI

ALLA WALKY CUP SPUNTA LA PIU’ GRANDE OPERA A TERRA LGBTQ+ D’ITALIA

Venerdì 7 luglio sulla collina di Riccione l’evento dedicato all’arte urban con la rinascita della storica Walky Cup: show di hip hop, breakdance, parkour, balance board

Nella Laguna di Ulisse a Oltremare la showgirl Gessica Notaro parlerà della sua rinascita

attraverso l’amore e il rispetto verso gli animali

All’Acquario di Cattolica si incontrano biologi e acquaristi e a Italia in Miniatura spunta la sabbia rosa sulla mini spiaggia di Rimini

Per la 18esima edizione della Notte Rosa in Romagna i parchi Costa Edutainment propongono eventi che celebrano la cultura, l’arte e i grandi temi di libertà e inclusività.

Aquafan Love is Love

L’attenzione più grande è per l’Aquafan di Riccione, Venerdì 7 Luglio ‘LOVE IS LOVE’, una vera e propria celebrazione dell’arte e della cultura, in collaborazione con Skills Comunicazione. Qui i famosi street artist di fama internazionale di Technicalz Team, hanno creato una nuova opera d’arte a terra: 200 mq di superficie colorata negli spazi della mitica Walky Cup. La creazione è caratterizzata da colori vivaci e immagini potenti che rappresentano temi di libertà, inclusione, amore e sostenibilità.

Aquafan Love is Love sarà una giornata di festa con show di hip-hop, numeri di break dance, esibizioni di parkour, balance board e tanta bella musica urban. Fulcro di tutta la giornata sarà la Walky Cup, che da quest’anno tornerà ad ospitare un fitto calendario di eventi.

“Aquafan è da sempre ambasciatore diretto e indiretto di tematiche come l’inclusività, la fluidità e la libertà creativa. Siamo nati per averle tutte dentro di noi. Non puoi non essere inclusivo se sei all’Aquafan – racconta Patrizia Leardini, direttore Costa Edutainment _ Aquafan è gioia, è rispetto, è amore. Aquafan Love is Love sarà una giornata per affermare il diritto di essere se stessi, per diffondere la cultura della pluralità della bellezza e dell’essere”.

Gessica Notaro tra i delfini di Oltremare

All’Oltremare Family Experience Park di Riccione Gessica Notaro sarà ospite del doppio appuntamento quotidiano ‘Delfini, lo spettacolo della natura’ (ore 11.40 e 16.45), insieme alla squadra addestratori.

“È un immenso piacere tornare a Oltremare in occasione della Notte Rosa – dice Gessica _ ritrovare gli amici di sempre e il calore di tutti coloro che per me qui significano ‘casa’. L’emozione che ogni volta condivido con i delfini è per me un dono meraviglioso. Ognuno di loro ha la sua storia, che gli addestratori conoscono attraverso il rapporto quotidiano che li lega e che permette loro di leggersi reciprocamente nel pensiero. Quando vengo qui la mia storia si intreccia con la loro e mi sento molto fortunata. Per loro non sono cambiata, sono sempre la stessa, con loro i valori dell’amicizia, dell’affetto e del rispetto sono pietre miliari di un rapporto che anche a distanza non viene mai meno”.

Italia in Miniatura in Pink

Nel parco miniature simbolo della vacanza in Riviera, anche la spiaggia di Rimini diventa rosa. Davanti all’Arco d’Augusto e al Ponte di Tiberio, la sabbia di rimini cambierà colore come per magia è la Notte Rosa in miniatura!

Acquario di Cattolica e le cibature di squali, pinguini e lontre

L’Acquario di Cattolica offre la possibilità a tutti i visitatori di assistere ad uno dei momenti più spettacolari della giornata, in compagnia di biologi e acquaristi: il pasto di squali, pinguini, lontre e trigoni. Gli approfondimenti didattici rispondono alla mission dell’Acquario di Cattolica impegnato nel progetto “Salva una specie in pericolo”, rivolto alla conservazione e alla tutela delle specie animali.

Le sorprese non finiscono qui: nella prima giornata della Notte Rosa (7 luglio) in tutti i 4 parchi Costa Edutainment (Aquafan, Oltremare, Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica) tutti i ragazzi che quest’anno compiono 18 anni, nati cioè nel 2005, avranno uno sconto di 3 euro sul biglietto d’ingresso.