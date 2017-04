Novafeltria. Capitano Carabinieri Silvia Guerrini incontra gli studenti del ”Tonino Guerra”

Il Capitano Silvia Guerrini incontra gli studenti su tematiche relative alla percezione della legalità e sulle modalità di arruolamento nell’Arma dei Carabinieri intrattenendosi

Il 19 aprile 2017, nell’Aula Magna del Polo Scolastico “Tonino Guerra”, ed il 21 aprile presso l’Ente di Formazione Fondazione “Valmarecchia”, il Capitano Silvia Guerrini Comandante della Compagnia Carabinieri di Novafeltria, ha incontrato gli studenti delle classi quarte e quinte.

Il tema della legalità è stato certamente il “piatto forte” dell’incontro con la richiesta dell’Ufficiale, ai ragazzi, di compilare un breve questionario indicando le loro valutazioni in ordine alla loro percezione di gravità relativa ad alcuni comportamenti puniti dalla legge, come “scaricare films o files musicali da internet”, condurre un veicolo “dopo aver abusato di sostanze alcoliche” o “chiedere il pizzo ai commercianti”. Al termine del vivace dibattito emergeva come la percezione della più o meno grave offensività del reato o dell’illecito, fosse direttamente proporzionale alla vicinanza o lontananza di tali condotte dalle abitudini e delle esperienze di vita dei ragazzi.

A seguire, il Capitano Guerrini ha illustrato la variegata e poliedrica struttura dell’Arma dei Carabinieri anche con l’ausilio di un filmato di nuovissima realizzazione, sui diversi Reparti in cui si articola l’Istituzione, indicando poi, nel sito istituzionale dell’Arma, la migliore fonte informativa di approfondimento ed invitando i presenti a visitarlo all’indirizzo www.carabinieri.it..

Data la fascia d’età degli alunni l’Ufficiale ha illustrato, nel dettaglio, sia le modalità concorsuali che le opportunità di impiego nell’Istituzione e, vista la prossima scadenza del 2 maggio, per il Bando di Concorso per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale rivolta a giovani dai 17 ai 26 anni, l’interesse è stato massimo: gli studenti sono intervenuti in maniera vivace e partecipativa chiedendo ulteriori delucidazioni ed approfondimenti su molteplici aspetti: dalle modalità di presentazione delle domande via PEC, alla recentissima abolizione dei limiti di altezza nell’arruolamento e la novità assoluta del vincolo di impiego nelle regioni del nord per 15 anni, passando per la possibilità o meno di avere dei tatuaggi sul corpo.