NOVAFELTRIA. LADRI A VUOTO DOPO I COLPI SERIALI

Ancora una volta ladri in azione a Novafeltria e dintorni. Malgrado il maltempo sono state tentate alcune irruzioni nella notte scorsa. Stavolta i malviventi sono rimasti a secco in quanto in località Santa Maria d’Antico, nel comune di Maiolo, la porta blindata ha resistito.

Le indagini dei carabinieri sull’ondata di furti in zona ha finora evidenziato che non si tratta di una banda organizzata, ma gli autori potrebbero essere persone del luogo che hanno probabilmente osservato le abitudini orarie e gli spostamenti dei proprietari delle abitazioni che sono state svaligiate.

Salvatore Occhiuto