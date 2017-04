A Novafeltria purtroppo i ladri sono oramai di casa. Terzo furto in tre soli giorni. Stavolta svaligiata un’abitazione sulla strada per Sartiano. Ennesimo colpo senza clamore perchè dopo avere tagliato la recinzione sono entrati nella proprietà forzando una finestra del piano terra. Nel bottino oltre ad oro e soldi in contanti, anche tre fucili da caccia custoditi in una cassetta di metallo.

Salvatore Occhiuto