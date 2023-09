C’è tempo fino a giovedì 21 settembre per iscriversi al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto inquadrato nell’area istruttori, profilo professionale di “istruttore tecnico” a tempo pieno ed indeterminato. Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso il portale del reclutamento InPA (

La selezione avverrà attraverso un esame che si articolerà su due prove: una prova scritta ed una prova orale nell’ambito della quale si procederà alla verifica della conoscenza della lingua inglese e della capacità di utilizzo di applicazioni informatiche (videoscrittura in ambiente Windows, Internet, posta elettronica, etc…) anche attraverso esercitazioni pratiche.Le prove sono volte all’accertamento anche delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini oltre che naturalmente finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche. La prova scritta avrà contenuto teorico/normativo e/o tecnico/pratico per verificare la capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute. Potrà consistere in domande a risposta sintetica o nella redazione di un elaborato tecnico/descrittivo o di atto amministrativo e/o nella risoluzione, in un tempo prestabilito, di un test a risposta multipla chiusa con riferimento ad uno o più argomenti delle materie d’esame o nella risoluzione di situazioni o di casi problematici sintetici. La prova orale verterà sulle materie di cui al programma d’esame. Nel corso della prova orale si procederà altresì all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché alla verifica della capacità di utilizzo delle applicazioni informatiche.

