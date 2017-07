OTTIMI RISULTATI AI CAMPIONATI NAZIONALI FGI PER LA SOCIETA’ SPORTIVA GINNASTICA SAN MARINO

Riceviamo e pubblichiamo:

”Dal 23 al 29 giugno si sono svolti a Rimini i Campionati Nazionali FGI Serie D e Individuali Silver a cui hanno preso parte diverse atlete agoniste della Società Sportiva Ginnastica San Marino in rappresentanza della Federazione Sammarinese Ginnastica.

Per quanto riguarda la Serie D seconda Divisione Allieve, è scesa in pedana la squadra formata da Annalisa Giovannini, Camilla Rossi e Giulia Beccari, accompagnata dalle tecniche Monica Leardini e Giulia Di Lorenzo, che ha conquistato la 27esima posizione su 74 squadre in gara.

Nella Serie D terza Divisione Allieve, la squadra composta dalle giovanissime Alice Meloni, Gioia Casali e Lisa Poggiali si è classificata alla 42esima posizione su 107 squadre in competizione.

Per quanto riguarda il Campionato Individuale Silver, la prima atleta a gareggiare nel turno di qualificazione è stata la giovanissima Giulia Beccari nella 2° divisione Categoria A1 Allieve 2008. Ottimo risultato per lei alla sua prima esperienza. Ha infatti ottenuto il titolo di vice campionessa nazionale nella classifica All Around, ottenuta per sommatoria dei punteggi dei tre esercizi presentati, per i quali ha ottenuto il 1° posto alla palla, 2° posto alla fune e 4° posto al cerchio, centrando ampiamente la qualificazione in tutti e tre gli attrezzi.

L’ottima prestazione di Giulia è proseguita anche il giorno successivo alle finali per attrezzo, aggiungendo altri due podi. Ha infatti dimostrato le sue capacità e la sua tenacia classificandosi 2° alla palla, 3° al cerchio e 6° alla fune.

Nella stessa giornata si sono svolte le qualificazioni per gli individuali 2° divisione Categoria A2 Allieve 2007, a cui hanno preso parte le atlete Annalisa Giovannini e Camilla Rossi. Grandi risultati per loro che si sono confrontate con oltre 30 atlete provenienti da tutt’Italia. Nella classifica All Around hanno raggiunto rispettivamente la 6° e l’11° posizione ed entrambe si sono guadagnate l’accesso alle finali con tutti e tre gli attrezzi avendo raggiunto Annalisa al cerchio il 2° posto, il 10° alla palla e il 12° alla fune, mentre Camilla il 5° alla fune e alle clavette e l’11° al cerchio.

Nelle finali, disputate il giorno successivo Annalisa e Camilla si sono comportate da vere professioniste, hanno mantenuto la concentrazione per due giorni consecutivi di gara dimostrando sicurezza e grande bravura. Camilla ha migliorato ulteriormente le posizioni delle qualifiche, raggiungendo il terzo gradino del podio alla fune, il 4° posto alle clavette e il 6° al cerchio. Per Annalisa un 10° posto alla fune, 8° al cerchio e 9° alla palla. Un bellissimo inizio per queste ginnaste ai loro primi Nazionali Federali Silver.

Mercoledì 28 giugno è stata la giornata di qualificazioni per le Junior 2004 che si sono confrontate con oltre 60 atlete provenienti da tutt’Italia. Ottimo 18° posto per Alessia Balducci e 39° per Nina Franchini nella classifica All Around. Da segnalare il 15° posto alla fune di Nina che però non è stato sufficiente per aggiudicarsi l’accesso alla finale per attrezzo. 6° posto al nastro invece per Alessia che centra la qualificazione alla finale e che per un soffio (0,20) non si aggiudica anche quella al cerchio.

Nella giornata successiva, alla Finale Nazionale Silver, Alessia Balducci è entrata in pedana ancora più determinata, elegante ed espressiva migliorando di un punto e di ben due posizioni il suo esercizio al nastro. Si aggiudica la 4° posizione. Tanta gioia per lei e un pizzico di amaro in bocca per il mancato podio distante solo 0,20i… veramente un soffio per salire sul terzo gradino.

Archiviati anche i nazionali di Serie D e Individuali Silver, tutte le atlete sono già rientrate in palestra per riprendere la sessione estiva degli allenamenti in vista dei prossimi impegni.

Il direttivo e tutte le allenatrici hanno espresso grande soddisfazione per l’impegno dimostrato fino all’ultimo dalle atlete e dalle famiglie sempre al loro fianco.