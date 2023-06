Paolo Gengarelli, sostituto procuratore di Rimini, si è ritirato dopo 34 anni di servizio

È nato il 29 luglio 1954. Stamattina, nella sala della procura del tribunale di Rimini, Gengarelli ha salutato i suoi colleghi, gli avvocati e i giornalisti. La procuratrice capo, Elisabetta Melotti, ha espresso gratitudine per il suo lavoro e per essere rimasto in servizio più a lungo del previsto. Anche l’Ordine degli Avvocati di Rimini e la Camera Penale hanno riconosciuto la sua “grande preparazione e correttezza”. Successivamente, Gengarelli ha preso la parola ringraziando i colleghi, i giudici e le forze dell’ordine che hanno collaborato con la procura.

Nel corso della sua lunga carriera, Gengarelli ha condotto numerose indagini su importanti casi criminali del territorio riminese. Queste includevano la morte di Pantani, il processo San Patrignano, il fallimento di Aeradria, l’indagine sull’incidente in cui ha perso la vita Nicky Hayden e il caso “Free Credit” che ha portato alla scoperta di una maxi truffa di 440 milioni. Ha svolto numerose attività per smascherare truffatori, usurai e gestioni scorrette nelle case di cura, solo per citarne alcune delle attività più rilevanti nella carriera di Paolo Gengarelli.