Parte venerdì 16 febbraio dal Teatro Titano di San Marino ore 21.00 il tour musicale di GeGè Telesforo Big Mama Legacy. È il primo appuntamento live per promuovere il quindicesimo progetto discografico dell’artista che ha saputo fare del jazz una missione, l’album è in uscita venerdì 1°marzo pubblicato in tutto il mondo da Ropeadope, celebre etichetta indipendente newyorkese.

Un ritorno alle origini per GeGè, “Big Mama Legacy” è il suo tributo al blues in chiave contemporanea: fonde gli ascolti di ieri con le intuizioni di oggi, l’esperienza maturata sui palchi di tutto il mondo con le informazioni accumulate in anni di instancabile ricerca.

Un omaggio al suono delle formazioni del periodo jazz – groovy fine anni ’50, GeGè Telesforo celebra contemporaneamente il suo background musicale e il Big Mama, il live club romano più attivo e amato dai musicisti dal 1984 fino alla definitiva chiusura a causa della pandemia.

GeGè Telesforo sta attualmente conoscendo un periodo particolarmente felice della sua carriera, vincitore del Jazzit Award 2010/11/12/13/14/15/16/17/18 come miglior voce maschile, è un Jazz Vocalist, musicista, produttore, compositore, ma anche giornalista, autore, personaggio radiofonico e televisivo, Ambasciatore UNICEF; ha attraversato 40 anni di storia della radio e TV con garbo, leggerezza e coerente amore per la sua passione di sempre: il jazz vissuto con la massima professionalità congiunta ad allegria, ritmo e piacevolezza.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm oppure direttamente al Teatro da quattro ore prima della rappresentazione.