Per l’attacco dello United Riccione c’è Francesco Maio.

L’attaccante classe 1993 reduce dalla vittoria del Campionato di Serie D con il Pineto è il nuovo attaccante della formazione biancazzurra e guiderà l’attacco della squadra affidata a Nico Pulzetti.

Campano, con un passato in Romagna con la maglia del Rimini, oltre 100 presenze e 40 reti in Serie D e 22 presenze in Lega Pro. Ha vestito le divise di Mantova, Sorrento, Varese, Rimini, Asti, Cupello, Martinsicuro, Torrese, Piacenza (con cui ha esordito nei professionisti), Porto Sant’Elpidio, Notaresco.

“Giocatore che avrei voluto già lo scorso anno -spiega il Presidente biancazzurro Pasquale Cassese – sposa in pieno le caratteristiche dell’attaccante moderno oltre ad essere un leader carismatico ossessionato dal successo. Numeri e dati parlano per lui. Non vedo l’ora di vederlo in campo”.

Alan Gasperoni

Resp. Comunicazione e Organizzazione

SSD United Riccione srl