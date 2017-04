Pesaro. Europa Street Food Festival: madrina della terza edizione è la sammarinese Cristina Nicolini

Dopo due edizioni di grande successo di pubblico torna, nella città di Rossini, la nuova edizione dell’ Europa Street Food Festival, il primo grande evento nelle Marche dedicato al variegato e ricco mondo del cibo di strada proveniente da tutte le parti d’ Europa. Anche quest’anno non mancheranno, assieme ai numerosi truck food, gli eventi dedicati al cibo e non solo. Davanti alla meravigliosa Sfera di Arnaldo Pomodoro, simbolo della città di Pesaro, verrà, come di consueto, allestita un’area eventi dove verrà posizionata una bellissima cucina nella quale si sussegueranno, a colpi di padelle, chef rinomati che presenteranno, attraverso show cooking, le loro ricette ma anche foodblogger, giornalisti, food photographers e rappresentanti culinari del territorio capitanati dalla giornalista di San Marino RTV Emanuela Amy Rossi.

La manifestazione si arricchisce di un’ospite d’eccezione, una madrina giovane e talentuosa che ha mostrato al grande pubblico di avere stile ed eleganza come chef. Cristina Nicolini di San Marino sarà la madrina di questa edizione. Già dal primo livecooking, con il suo “filetto di branzino su crema di piselli e fave, pomodorini caramellati e un cerchio di piadina fritta” ha mostrato un grande estro creativo che, non a caso, le ha permesso di arrivare alla finalissima insieme al vincitore Valerio.

La vedremo sabato 17 Giugno alle ore 21.00 nel suo show cooking in cui cucinerà un hamburger di seppia al carbone vegetale con maionese di barbabietola e insalatina. Nella stessa giornata, a partire dalle 17.00, nell’area eventi, ci saranno dibattiti sui vini marchigiani e birra artigianale locale, saranno presenti i ragazzi dell’ Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro ed uno spazio speciale sarà dedicato all’ eco-cucina con la food blogger Lisa Casali.

L’ingresso alla manifestazione è libero.

Comunicato stampa