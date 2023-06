PIAZZA VIII AGOSTO: 44ENNE MAROCCHINO ARRESTATO DAI CARABINIERI PER TENTATA RAPINA IMPROPRIA

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 44enne marocchino, accusato di tentata rapina impropria. E’ successo alle ore 17:00 del 13 giugno, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che un soggetto sospettato di furto era stato fermato da alcuni privati cittadini in Piazza VIII Agosto. Appresa la notizia, i Carabinieri si sono recati sul posto e quando sono arrivati, hanno identificato la persona sospettata del furto nel 44enne marocchino, due dipendenti di un negozio di articoli per la casa e un ulteriore testimone. Durante la ricostruzione dei fatti i Carabinieri hanno accertato che i due dipendenti del negozio, dopo essersi accorti che il 44enne si stava impossessando della merce esposta, lo avevano rincorso e costretto dopo una colluttazione a restituire la refurtiva (14 borse del valore di una settantina di euro), aiutati da alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Il 44enne, disoccupato, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai Carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo. A seguito della convalida dell’arresto all’uomo è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna