POLIZIA DI STATO RIMINI: IL SOSTITUTO COMMISSARIO GERMANI PIERLUIGI IN PENSIONE

Dal 1° giugno la Polizia Stradale di Novafeltria (RN) saluta il Sostituto Commissario Coordinatore GERMANI Pier Luigi che dopo 40 anni di servizio, interamente trascorsi nella specialità, è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età. Germani arruolatosi nel 1983, dopo aver frequentato il corso Allievi Agenti presso il CAPS di Cesena veniva assegnato al Distaccamento Polizia Stradale di Novafeltria, divenendo nel 1998 Comandante del Reparto; è stato in assoluto il Comandante più longevo delle forze di Polizia e Carabinieri del territorio riminese con oltre 40 anni di permanenza nello stesso reparto. Nato a Foligno (PG) e feltrese di adozione è sposato con Patrizia e padre di 3 figli, dall’ottobre scorso felicemente “nonno” ha sempre alternato la famiglia agli oneri del servizio guadagnandosi la stima dei colleghi, dei superiori e dell’intera cittadinanza. Da sempre referente ASAPS nel progresso della sua carriera è stato insignito di innumerevoli compiacimenti ed attestati di benemerenza per meriti di servizio, in particolare per le giornate mondiali di Papa Wojtyla, per la visita di Papa Benedetto XVI durante la Visita Pastorale nella Diocesi di San Marino Montefeltro e per la gestione dell’emergenza di Protezione Civile legata al “nevone” del 2012 che la visto l’intera Valmarecchia isolata da una coltre nevosa di oltre 3 metri.

Tutta la Polizia Stradale di Rimini ringrazia Pierluigi per gli anni trascorsi insieme e gli augura di godersi al meglio la meritata pensione.

Comunicato stampa