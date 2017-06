PRIMO RADUNO DANDY ITALIANO FIERA ANTIQUARIA DI AREZZO

Aperitivo di gala anni Venti in Fortezza

Ore 19

Si farà poi tappa nella Fortezza Medievale di Arezzo per un suggestivo aperitivo di gala al tramonto in stile anni ’20 dedicato al mondo del “Grande Gatsby” accompagnati dalle note di un’orchestra jazz di ben venti elementi, la Daisy Swing Orchestra.

Cena sotto le stelle nella terrazza della Fraternita

ore 20,30

posti limitati si consiglia la prenotazione***

cell. 320 5538386

Per chiudere in bellezza la giornata, i nostri dandy saranno invitati nella terrazza del trecentesco palazzo della Fraternita dei Laici, affacciata su Piazza Grande, per una cena esclusiva curata dal ristorante “Le Logge Vasari”.

Menù

Riso carnaroli con pistacchi, fiori di zucca e gocce di burrata

Millefoglie di chianina sotto sale, tegola di pane nero e pinzimonio di verdure

Involtini di melanzane con cuore morbido

Cubi di anguria

Vini tenute di Fraternita

DOMENICA 2 LUGLIO

Visita guidata gratuita riservata ai dandy

ore 9,30

Marco Giustini, guida professionista di Arezzo, ci accompagnerà alla scoperta della “Città Perduta”

posti limitati si consiglia la prenotazione***

cell. 347 2429711

9.30: ritrovo in piazza della Libertà, di fronte al Palazzo del Comune

9.45: ingresso nella Cattedrale

10.25: passeggiata lungo il Borgo Maestro

10.35: ingresso nella Pieve di S. Maria

11.00: passeggiata e arrivo in Piazza Grande

Sosta per caffè, bagno e giro per i banchi della Fiera

11.30: ripresa della visita e passeggiata al Prato

11.50: ingresso nella Fortezza di Arezzo

12.30: fine della visita

Pranzo a buffet al Caffè dei Costanti

ore 12,45

Assortimento di finger food con prodotti del territorio in “veste dandy”. Si parte con una panzanella all’aretina, per poi fare il giro del mondo sconfinando in un cuscus mediterraneo con pesce non grasso. Ribollita e pappa al pomodoro estiva, schiacciate farcite con profumi d’inizio estate. Il tutto condito con rigorosa semplicità: il vero protagonista è l’ospite.

Piazza San Francesco, 19-20

Arezzo

euro 20 – posti limitati si consiglia la prenotazione***

cell. 320 5538386

N.B. Vi sono luoghi in ogni città, testimoni di particolari momenti o di intere epoche della sua vita. Il Caffè dei Costanti (nato nel 1804) è per Arezzo uno di questi luoghi. Si trova nella storica piazza che ospita i banchi della fiera e la Chiesa di San Francesco scrigno de “La storia della vera Croce” di Piero della Francesca. Famoso per essere stato scelto da Roberto Benigni nel 1997 per l’ambientazione di alcune scene del film “La vita è bella”, Premio speciale della Giuria al Festival di Cannes 1998 e vincitore di tre Premi Oscar. L’evento ha permesso ad Arezzo e al Caffè dei Costanti di essere conosciuti in tutto il mondo.

Tavola rotonda sul Dandismo al Caffè dei Costanti

ore 13,30

Francesco Maria Rossi presenterà una tavola rotonda per parlare del dandismo e dei suoi protagonisti. Sarà presente anche l’esperto di lifestyle Stefano Agnoloni

Visita guidata gratuita riservata ai dandy

ritrovo ore 15,10 – partenza ore 15,20 nel sagrato della Chiesa di San Francesco

Il centro guide di Arezzo e Provincia è lieto di illustrare ai dandy il capolavoro del maestro della prospettiva, un capolavoro mondiale dell’artista più importante del primo rinascimento Piero della Francesca: il ciclo di affreschi de “La leggenda de la vera croce” conservato nella cappella maggiore della basilica di San Francesco.