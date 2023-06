Quando iniziano i saldi estivi 2023 in Emilia Romagna. Outlet e caccia all’affare

Le svendite di fine stagione non partiranno il primo sabato del mese – che quest’anno cadrebbe il 1° luglio – ma giovedì 6 luglio. Una decisione che è stata presa anche a seguito della devastante alluvione che ha colpito alcune zone della regione e convinto le associazioni di categoria a chiedere, unanimi, un posticipo, nel tentativo di sostenere le attività commerciali. I saldi inizieranno, pertanto, il 6 luglio e termineranno il 3 settembre, per una durata complessiva di 60 giorni.

Le opportunità di acquisto a prezzi più vantaggiosi non riguardano soltanto negozi e centri commerciali, ma anche gli outlet: tra i più noti in Emilia-Romagna ricordiamo Castel Guelfo The style outlets, che ha sede nell’omonimo comune in provincia di Bologna e conta 110 negozi di abbigliamento, accessori, sportswear e cosmetica; Fidenza Village, in provincia di Parma, con 120 boutique di celebri marche e un programma ricco di eventi e intrattenimento per tutta l’estate; San Marino Outlet experience, con sede a Falciano, nella Repubblica di San Marino.

Oltre alle cittadelle dello shopping, l’Emilia Romagna pullula di spacci aziendali e factory store, da quelli di calzature (concentrati nella zona di San Mauro Pascoli, nel Cesenate, polo romagnolo del calzaturiero di lusso) a quelli di abbigliamento e accessori: tra i più noti c’è Intrend – marchio del gruppo reggiano Diffusione Tessile, a sua volta parte di Max Mara fashion group – che in Emilia Romagna conta tre sedi (San Giovanni in Marignano, nel Riminese; Boretto, nel Reggiano, e Reggio Emilia).