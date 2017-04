Ravenna. La sammarinese Giulia Dal Pozzo vince Coppa delle Viole

40ª COPPA DELLE VIOLE GIOVANILE: ENRICO LANZA CARICCIO IN FINALE TRA GLI UNDER 14, SEMIFINALE PER EMMA VALLETTA

RAVENNA. Battute conclusive per la 40ª edizione della Coppa delle Viole sui campi del Circolo Tennis Dario Zavaglia, terza tappa del Circuito nazionale ‘Fit-Babolat’, torneo di macroarea Nord-Est osservato dai tecnici federali. Tra i protagonisti della “classicissima” del tennis giovanile, che quest’anno ha visto in totale 433 iscritti, il beniamino di casa Enrico Lanza Cariccio che centra la finale tra gli Under 14, mentre nel femminile volano in semifinale Emma Valletta, altra portacolori del Ct Zavaglia, e la forlivese Sofia Pollice. Stop nei quarti invece per Rafael Capacci nell’Under 10, tabellone in cui raggiunge l’ultimo atto Alex Guidi (Tennis Villa Carpena). I romagnoli brillano in tutte le categorie. Nell’Under 10 femminile finale targata Ct Cesena tra Chiara Bartoli e Clara Marzocchi, a livello Under 12 salgono sul gradino più alto del podio la sammarinese Giulia Dal Pozzo (Tc Valmarecchia) e Tommaso Parpajola (Cs Plebiscito Padova).

RISULTATI

Under 10 maschile, semifinali: Alex Guidi-Nicolò Lago 6-3 6-3.

Quarti: Andrea Macrì-Filippo Montenet 7-6 (4) 6-2, Marco Caporali-Rafael Capacci 6-0 3-6 7/4.

Under 10 femminile, semifinali: Chiara Bartoli-Giada Cavazzoni 6-0 6-1, Clara Marzocchi-Cristina Foglia 5-7 6-0 7/3.

Under 12 maschile, finale: Tommaso Parpajola (n.3)-Alex Brusadin (n.1) 6-2 6-3.

Doppio, finale: Bavato-Menegazzo (n.3) b. Ricci-Bondioli (n.1) 0-6 6-4 11/9.

Under 12 femminile, finale: Giulia Dal Pozzo (n.1)-Elisa Cesarina Vincenti 6-0 6-0. Doppio, finale: Corvi-Vincenti b. Tancredi-Manzoni 6-2 6-1.

Under 14 maschile, semifinali: Enrico Lanza Cariccio-Edoardo Ludovico Truffelli 2-6 6-1 6-2, Stefano D’Agostino (n.2)-Luca Parenti 6-1 6-3.

Under 14 femminile, quarti: Lara Pfeifer (n.8)-Ottavia Massetti 7-6 (1) 7-6 (1), Sofia Pollice (n.5)-Annalisa De Simoni (n.4) 6-4 6-2, Giulia Martinelli-Arianna Fantuzzi (n.6) 2-6 6-4 6-2, Emma Valletta (n.2)-Alessia Del Monte 6-2 6-1.

Under 16 maschile, quarti: Nicolò Pozzani (n.1)-Tobias Kirchlechner (n.9) 6-3 6-1, Nicola Vendrame-Nicolas Spimi (n.12) 6-2 7-5, Alberto Orso (n.3)-Filippo Fracassi (n.6) 6-3 7-5, Riccardo Padovani (n.2)-Giorgio Minni (n.10) 6-3 6-7 (3) 6-0.

Under 16 femminile, semifinali: Michelle Zanatta (n.1)-Elena Pellicani (n.5) 6-4 6-2, Alessia Truden (n.3)-Elisa Pari 7-5 6-3.