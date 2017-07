RESISTENZA IRANIANA. ANCHE SAN MARINO A PARIGI

Su invito degli amici della resistenza iraniana, anche la presenza di San Marino ha caratterizzato la grande manifestazione di Parigi organizzata sotto l’egida di Maryam Rajavi la Presidente eletta del popolo iraniano in esilio, dedicata alla tutela dei diritti umani. Presenti membri dei parlamenti di 50 paesi, e più di 150mila persone, per dare solidarietà ad una popolazione sottoposta ad una dittatura che usa a piene mani le esecuzioni capitali, la tortura, la privazione dei diritti più elementari. Nel corso della manifestazione il Capogruppo di Sinistra Socialista Democratica, ricordando l’impegno della Repubblica nella lotta contro ogni discriminazione ha sottolineato: “Sappiamo che sono numerosi i cittadini iraniani che con coraggio all’interno del Paese protestano contro la repressione, fra questi moltissimi sono giovani e tantissime le donne. Si tratta dell’espressione di un Paese giovane, moderno che ha a cuore il proprio futuro, che sa che solo attraverso la democrazia è possibile far crescere l’economia distribuendone i frutti a tutti i cittadini. Dalle arti e in particolare dalla letteratura iraniana, anche moderna, traspare una profonda cultura che trae dalla storia millenaria gli elementi per definire i valori attuali. Questo processo culturale in atto è inarrestabile e di certo porterà l’Iran, mi auguro in tempi brevi, a vivere libero da ogni condizionamento religioso e economico. Un Paese così grande è strategico nel contesto dell’intero Medio Oriente e se gestito attraverso i canoni della democrazia, potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nei processi di Pace.”