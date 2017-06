RETE E MSDI SULLA QUESTIONE BANCHE

Ancora una volta, purtroppo, non possiamo fare altro che manifestare la nostra preoccupazione per la situazione del sistema bancario: crediamo che a breve verranno prese decisioni che, per il nostro paese, potrebbero rappresentare il punto di non ritorno. Il governo e la maggioranza vanno avanti senza tenere conto delle gravi segnalazioni né delle numerose proposte arrivate dalle fila dell’opposizione. Siamo arrivati al punto in cui una banca privata afflitta da una serie di problemi, Asset banca, verrà accorpata da un’altra banca, Cassa di Risparmio, che ancora non ha neppure il bilancio approvato e la cui guida è stata affidata a Nicola Romito, ex vice direttore di Monte dei Paschi (la banca peggiore d’ Europa secondo la Banca Centrale Europea) e sul quale pende una richiesta di rinvio a giudizio in Italia Ma non basta, perché nonostante il governo abbia proclamato che il nuovo Consiglio di Amministrazione di Carisp si sarebbe dovuto occupare di ristrutturazione dell’istituto bancario, pare che nessun membro del nuovo CdA abbia esperienza in ristrutturazioni bancarie, e che abbia necessità di appoggiarsi ad una società di consulenza esterna, con un ulteriore aggravio dei costi di gestione. Durante l’ultimo Consiglio Grande e Generale, abbiamo chiesto di anticipare la discussione relativa al comma banche, anticipandola rispetto all’Assemblea che avrebbe deliberato l’accorpamento Asset – Carisp, riuscendo a farla slittare. Nonostante ciò il governo ha affermato non solo che andrà avanti, in barba anche alle sentenze del Tribunale che hanno dichiarato illegittimo il provvedimento di commissariamento di Asset, ma addirittura si farà promotore di azioni contro il Tribunale stesso. Siamo di fronte ad un governo che invece di porsi al di sopra della parti, prende le difese di una, Banca Centrale, alimentando un scontro deleterio per il paese. E lo fa nonostante Banca Centrale abbia ampiamente dimostrato di muoversi in maniera impropria, non a tutela del sistema bancario sammarinese. Che Asset banca non fosse una realtà virtuosa era prevedibile, per questo già nella scorsa legislatura avevamo chiesto l’allontanamento dei vertici. Oggi rischiamo di trovarci nella situazione vergognosa per cui il rischio è non solo che i responsabili non vengano puniti, ma che lo Stato debba risarcire i soci di Asset banca per i danni provocati da un commissariamento volutamente maldestro. Quindi Banca centrale, non solo ha fornito ad Asset gli strumenti per rivalersi sullo Stato, ma addirittura dovrà pagarle i danni! A nostro avviso la responsabilità di tutto questo è in capo anche ai Consiglieri di maggioranza che, accontentandosi della narrazione che viene loro somministrata, si limitano a dipingere una visione in bianco e nero: da una parte i buoni e dall’altra i cattivi. Non hanno pensato a dare un indirizzo politico al loro Segretario e non hanno ricordato a Grais e Savorelli che autonomia non significa fare quello che si vuole in barba alle leggi: loro sono ospiti di San Marino e devono rispettare le nostri leggi, esattamente come tutti noi.

La ricerca di finanziatori esteri e il ricorso all’indebitamento pubblico potrebbero rappresentare per noi il punto di non ritorno perché il nostro paese non sarebbe in grado di sostenere e di ripagare gli interessi. Prima Banca Centrale crea un problema che finora non esisteva, cioè una crisi strutturale di liquidità, poi fornisce il veleno letale: l’indebitamento. Abbiamo portato numerose proposte per evitare tutto questo, ma non c’è stato modo nemmeno di approfondirle. Per Adesso.sm condivisione significa “prendere atto della strada imposta da Grais e Savorelli”. Di tutto questo e molto altro parleremo giovedì 29 giugno alle ore 21:00 durante una serata pubblica all’anfiteatro dietro il cinema Turismo in Città. Non mancate!