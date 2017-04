RICCIONE. ANDREA DELBIANCO “CERTIFICAZIONE IN ARRIVO”

Ospite in collegamento telefonico della trasmissione “Tempo reale” su Radio Icaro Tv, Andrea Delbianco candidato Sindaco del M5S ha spiegato che sarà presto risolta la questione del simbolo. “La certificazione è in arrivo”. Delbianco ha sottolineato che nel movimento pentastellato si rispettano le procedure e non ci sono scorciatoie ai regolamenti interni.

“Ovviamente avrei preferito essere già in possesso della certificazione, ma sono fiducioso che in tempi brevi potremo ufficialmente presentare la nostra lista”. La lista dei candidati e la base programmatica sono state definite come calendarizzate le iniziative e gli incontri.

Una situazione certamente anomala ma similare nella regione. Nell’Emilia Romagna infatti solamente Vignola ha ricevuto la certificazione, mentre Parma è stata annunciata dal blog grillino. Delbianco reputa che tale impasse non pregiudicherà la corsa elettorale perchè la gente conosce l’impegno del M5S in ambito locale.

Salvatore Occhiuto