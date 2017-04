RICCIONE. CARLO CONTI “SENZA PROGRAMMAZIONE GLI EVENTI NON BASTANO”

Dalla pagina facebook di Patto Civico Riccione per Carlo Conti

Gli eventi di attrazione turistica di qualità sono indispensabili per una città come Riccione, tanto quanto il meteo favorevole.

Dobbiamo però riparametrarli con il coinvolgimento maggiore delle associazioni di categoria ed i comitati creando una programmazione condivisa che vada ad arricchire l’offerta turistica non solo nei periodi già di per se attrattivi.



Se vogliamo, come vogliamo, un ampliamento della stagione turistica a tutto l’anno, non possiamo prescindere dal proporre eventi che riescano ad intercettare le esigenze del turista moderno, siano essi sportivi, culturali, di spettacolo o enogastronomici.



Il nostro ringraziamento va sicuramente agli operatori ed associazioni che sono stati e sono decisivi per questa programmazione, ma siamo al ridicolo se un partito storico che ha amministrato per 70 anni la città ora fa l’elogio della non amministrazione. Difficile accettare lezioni sugli eventi da chi ha programmato Casadei a Capodanno.