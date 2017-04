Un particolare incidente stradale è avvenuto a Riccione. La causa è un ciclista pirata che ha provocato il tamponamento tra due scooter in Viale Portofino. L’improvvisa manovra dell’uomo in bicicletta ha determinato lo slittamento di uno dei due motorini che ha investito l’altro. Ricovero in ospedale con il codice di massima gravità per un 48enne che è caduto sull’asfalto.

Salvatore Occhiuto